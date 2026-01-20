Colpo Inter acquistato il talento francese classe 2009 considerato il nuovo Mahrez

L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Mahdi Maghlout, giovane esterno offensivo francese classe 2009 proveniente dall’SC Aubagne Air Bel. Il club nerazzurro punta sul talento emergente, considerato una delle promesse più interessanti tra i giovani della sua generazione. L’operazione rientra nella strategia di valorizzazione dei talenti giovani, con l’obiettivo di sviluppare le future capacità di Maghlout all’interno della squadra.

Mahdi Maghlout è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha chiuso l’operazione per l’esterno offensivo classe 2009, che arriva dall’SC Aubagne Air Bel, realtà amatoriale francese molto attenta alla valorizzazione dei giovani talenti. Maghlout è già nel giro della Francia Under 17 e, per caratteristiche tecniche e stile di gioco, in patria viene accostato a Riyad Mahrez. Un paragone impegnativo, ma che rende l’idea del potenziale attribuito al ragazzo. Maghlout, contratto fino al 2028. A confermare il buon esito della trattativa è stato anche Brice Belotti, dirigente dell’Aubagne, che sui social ha salutato così il passaggio di Maghlout in nerazzurro: un ringraziamento all’Inter per l’opportunità concessa al giocatore, agli agenti coinvolti nell’operazione e al club francese per il lavoro svolto.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

