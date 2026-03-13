Inter Atalanta emergenza per la formazione ospite | torna Ederson ma è ansia per De Ketelaere

Per la partita tra Inter e Atalanta, la formazione ospite si presenta con alcune incognite. È tornato Ederson, ma ci sono ancora incertezze sulla disponibilità di De Ketelaere e Raspadori. La squadra sta affrontando alcune difficoltà legate agli infortuni, e le scelte di formazione dipenderanno dagli ultimi aggiornamenti. La partita si avvicina, e le decisioni sul roster sono ancora in fase di definizione.

Inter News 24 Inter Atalanta, l’emergenza ospite si attenua grazie al recupero di Ederson, ma restano dubbi sulla presenza di De Ketelaere e Raspadori. Il cammino che conduce i bergamaschi alla delicata trasferta di Milano contro i nerazzurri sorride a metà alla squadra orobica. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’infermeria comincia a svuotarsi a centrocampo: Ederson, dinamico mediano brasiliano e polmone della mediana nerazzurra di Bergamo, è tornato ufficialmente nella lista dei convocati. Il calciatore aveva saltato le ultime sei sfide ufficiali a causa di un affaticamento muscolare rimediato nel match europeo contro il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta, emergenza per la formazione ospite: torna Ederson ma è ansia per De Ketelaere Articoli correlati Atalanta, Ederson torna con l’Inter: ottime notizie per Palladino! Per De Ketelaere e Raspadori invece…UltimissimeAtalanta, Ederson si lascia alle spalle l’infortunio e torna a disposizione contro l’Inter: Raspadori e De Ketelaere invece…La lista dei convocati La... Atalanta, buone notizie per Palladino: Ederson e De Ketelaere puntano l'InterIeri, dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, si è preferito lasciare un giorno di riposo a tutti. Contenuti e approfondimenti su Inter Atalanta Temi più discussi: Chivu psicologo, l’Inter rischia. E l’emergenza infortuni non aiuta; Serie A: l'Inter perde ancora Calhanoglu, non ci sarà contro l'Atalanta; L’Inter rimane la favorita, ma per lo scudetto (quasi) tutto passa dalle prossime quattro: i calendari a confronto di Inter e Milan; Via alle semifinali di coppa Italia: stasera Como-Inter, domani Lazio-Atalanta. Inter-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AInter-Atalanta, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 14 marzo alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su D ... tuttosport.com Infortunati Atalanta | Ederson, Raspadori, De Ketelaere: chi torna con l’Inter?Infortunati Atalanta - Novità dall'infermeria dell'Atalanta: chi può rientrare nella sfida con l'Inter fra Ederson, Raspadori e De Ketelaere ... fantamaster.it Inter. Heidi Montag · I'll Do It. -1 to Inter-Atalanta - facebook.com facebook Inter-Atalanta: ecco la previsione esclusiva della nostra IA x.com