Atalanta buone notizie per Palladino | Ederson e De Ketelaere puntano l' Inter

L'Atalanta si prepara a riavere in campo quattro giocatori che sono attualmente infortunati, tra cui Ederson e De Ketelaere, che stanno puntando la partita contro l'Inter. Si parla anche di possibili recuperi per Raspadori e Scalvini, che potrebbero tornare a disposizione nelle prossime settimane. La squadra si sta concentrando sui prossimi impegni di campionato e sulla possibilità di rafforzare la formazione.

Ieri, dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, si è preferito lasciare un giorno di riposo a tutti. Niente allenamento per la squadra di Raffaele Palladino per staccare qualche ora. Tutti, in campo e fuori, per lasciar decantare la partita di martedì. La ripresa è prevista oggi pomeriggio a Zingonia per iniziare a preparare la prossima sfida, quella contro l’Inter, in programma sabato alle 15 al Meazza. E non sarà una seduta di poco conto. Oggi pomeriggio infatti Palladino valuterà le condizioni degli infortunati. Per la partita contro la capolista della Serie A dovrebbe tornare Giorgio Scalvini. Il difensore aveva subito una forte contusione nella gara di settimana scorsa di Coppa Italia contro la Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atalanta, buone notizie per Palladino: Ederson e De Ketelaere puntano l'Inter Articoli correlati Atalanta, i convocati per il Bayern Monaco: la decisione ufficiale di Palladino su Ederson, De Ketelaere e Raspadori. La lista completa!Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico... Atalanta, i convocati per il Napoli: Ederson c'è, out Raspadori e De KetelaereSono 23 i giocatori convocati da Raffaele Palladino per la sfida interna contro il Napoli. Contenuti e approfondimenti su Atalanta buone notizie per Palladino... Temi più discussi: Buone notizie per l'Atalanta: dalla Germania, importanti aggiornamenti sulle condizioni di Neuer; TRIBUNA.COM * CHAMPIONS LEAGUE: BUONE NOTIZIE PER L'ATALANTA: DALLA GERMANIA, IMPORTANTI AGGIORNAMENTI SULLE CONDIZIONI DI NEUER; Atalanta, buone notizie dall’infermeria: Raspadori verso il recupero; Inter, buone notizie per Chivu: Thuram pronto per l’Atalanta. Le novità su Calhanoglu e Lautaro. Probabili formazioni Inter Atalanta, Bastoni ancora in dubbio? La gestione di Chivu per lui e Calhanoglu: i due verso il rientro?Probabili formazioni Inter Atalanta, Bastoni ancora in dubbio? La gestione di Chivu per lui e Calhanoglu: i due verso il rientro? L’Inter continua la preparazione in vista della sfida di sabato contro ... calcionews24.com Inter, il calciatore è tornato al 100%: Si candida a una maglia da titolare contro l’AtalantaIl calciatore sta tornando in forma al 100% e si candida a una maglia da titolare per il match di sabato contro l'Atalanta. spaziointer.it Napoli, Inter e Juventus Atalanta L'1-6 della Dea contro il Bayern, di fatto, chiude qui l'avventura delle italiane in Champions League. Zero rappresentanti ai quarti di finale, tutte eliminate in anticipo. È una novità No: sarà la quarta volta nelle ultime 6 edizi facebook Goretzka, Gnabry e non solo: blitz dell’Inter per Atalanta-Bayern | CM Via @GiokerMusso x.com