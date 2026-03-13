Atalanta Ederson torna con l’Inter | ottime notizie per Palladino! Per De Ketelaere e Raspadori invece…Ultimissime

L'Atalanta ha annunciato il rientro di Ederson, che torna a disposizione per la partita contro l’Inter, lasciandosi alle spalle l’infortunio. Per contro, Raspadori e De Ketelaere non figurano nella lista dei convocati e non prenderanno parte alla sfida di Serie A. La squadra si prepara così ad affrontare l’impegno con alcune novità tra i giocatori disponibili.

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