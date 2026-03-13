Chivu ha deciso di preferire Carlos Augusto a Bastoni per la partita tra Inter e Atalanta di domani. Il tecnico ha anche scelto di mantenere un atteggiamento di prudenza con Bastoni e di mantenere aperto un dialogo con Dumfries. La formazione nerazzurra si prepara a confrontarsi con la squadra di Palladino, con alcune decisioni ancora da definire.

Inter News 24 Inter Atalanta, Chivu pronto a preferire Carlos Augusto a Bastoni domani contro la squadra di Palladino. Dubbio Dumfries. L’ Inter rifinisce i dettagli ad Appiano Gentile in vista del delicato anticipo di sabato a San Siro contro l’Atalanta. Sebbene il morale sia alto grazie ai 67 punti in classifica, Cristian Chivu deve fare i conti con un’infermeria che condiziona pesantemente le scelte difensive. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Atalanta, Bastoni verso il forfait: ancora a parte per la botta alla tibia. Carlos Augusto pronto a sostituirlo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alessandro Bastoni sembra destinato a saltare la sfida contro la sua ex squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, Chivu ha sciolto le riserve: prudenza con Bastoni e dialogo con Dumfries. Le ultime

