Chivu Inter vigilia di campionato | ecco quando è fissata la conferenza prima dell’Atalanta

Inter News 24 Chivu Inter, alla vigilia della 17ª giornata di Serie A il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Atalanta. L’Inter si prepara a chiudere il 2025 con una trasferta di alto livello sul campo dell’Atalanta. Il match, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà valido per la 17ª giornata di Serie A e rappresenta un passaggio chiave nel percorso stagionale dei nerazzurri. Alla vigilia della sfida, come da tradizione, Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. L’appuntamento è fissato per sabato 27 dicembre alle ore 12:00, presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile, sede degli allenamenti della prima squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, vigilia di campionato: ecco quando è fissata la conferenza prima dell’Atalanta Leggi anche: Conferenza stampa Conte: niente appuntamento alla vigilia di Napoli Atalanta! La decisione ufficiale dell’ex Juve, ecco cosa succede Leggi anche: Inter-Cremonese, la conferenza stampa di Chivu alla vigilia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Chivu: “Vogliamo giocarci questo trofeo fino in fondo”; Chivu: “La Supercoppa dovrebbero giocarla Napoli e Bologna, noi qui solo grazie al format”; Chivu: Non sono a caccia di reputazione. Questo format un regalo a Inter e Milan; Supercoppa, Chivu carica l’Inter alla vigilia del Bologna: Siamo affamati. Verso Atalanta-Inter: sabato la conferenza stampa di Chivu - Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà ai giornalisti alla vigilia della 17. msn.com

Pagina 1 | Chivu: "Non sono a caccia di reputazione. Questo format un regalo a Inter e Milan" - Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico nerazzurro, affiancato da Alessandro Bastoni, alla vigilia della semifinale contro il Bologna di Italiano ... msn.com

INTER - Mkhitaryan: "Chivu ci ha presi in un momento non facile, ma ci ha dato fiducia ed energia per mettere da parte il PSG e pensare in avanti" - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio. napolimagazine.com

#Mkhitaryan: " #Chivu all' #Inter in un momento non facile. Lui e #Inzaghi sono diversi, ci ha dato energia e fiducia" x.com

“Non hai mai pace, sei sempre sotto pressione per i risultati” Chivu ha raccontato il passaggio sulla panchina dell’Inter, arrivato dopo l’improvviso addio di Inzaghi: https://fanpa.ge/EepJt - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.