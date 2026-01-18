Perché nella sconfitta della Juventus a Cagliari si è visto qualcosa che non era mai successo prima

La sconfitta della Juventus a Cagliari, con un risultato di 1-0, ha sorpreso molti, considerando i dati di dominio evidenti: 21 tiri in porta e il 78% di possesso palla. Questo episodio ha messo in luce aspetti del calcio che vanno oltre le statistiche, evidenziando come anche le squadre più forti possano uscire sconfitte nonostante un controllo apparentemente totale del gioco.

La Juventus ha perso 1-0 a Cagliari, nonostante un dominio certificato dai numeri: 21 tiri in porta e 78 percento di possesso palla. In Serie A nessuna squadra negli ultimi vent'anni è finita ko con un possesso così elevato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: A Roma una nuova mostra racconta Valentino Garavani, come non lo si era mai visto prima

Leggi anche: “Fuori da ogni logica”. Jannik Sinner assurdo, non era mai successo prima nella storia del tennis

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cagliari-Juventus 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Mazzitelli - 1, esito finale di 17 gare tra Juventus e Cagliari in Serie A, è il risultato più frequente tra le due squadre nel massimo campionato; l’ultima volta si è verificato il 6 ottobre 2024: reti, ... sport.sky.it