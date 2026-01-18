Perché nella sconfitta della Juventus a Cagliari si è visto qualcosa che non era mai successo prima
La sconfitta della Juventus a Cagliari, con un risultato di 1-0, ha sorpreso molti, considerando i dati di dominio evidenti: 21 tiri in porta e il 78% di possesso palla. Questo episodio ha messo in luce aspetti del calcio che vanno oltre le statistiche, evidenziando come anche le squadre più forti possano uscire sconfitte nonostante un controllo apparentemente totale del gioco.
La Juventus ha perso 1-0 a Cagliari, nonostante un dominio certificato dai numeri: 21 tiri in porta e 78 percento di possesso palla. In Serie A nessuna squadra negli ultimi vent'anni è finita ko con un possesso così elevato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: A Roma una nuova mostra racconta Valentino Garavani, come non lo si era mai visto prima
Leggi anche: “Fuori da ogni logica”. Jannik Sinner assurdo, non era mai successo prima nella storia del tennis
Cagliari-Juventus 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Mazzitelli - 1, esito finale di 17 gare tra Juventus e Cagliari in Serie A, è il risultato più frequente tra le due squadre nel massimo campionato; l’ultima volta si è verificato il 6 ottobre 2024: reti, ... sport.sky.it
La Juventus cade a Cagliari. Errori che si ripetono e attacco spuntato - La Juventus cade a Cagliari denotando vecchi limiti tecnici e mentali nonostante il grande lavoro svolto da Luciano Spalletti Una sconfitta che brucia. tuttomercatoweb.com
Juventus, il ko di Cagliari pesa ancora: qualità di gioco sì, concretezza no, pesa l’assenza di una prima punta - Juventus, il ko di Cagliari pesa ancora: qualità di gioco sì, concretezza no Una sconfitta che azzera i progressi recenti La sconfitta della Juventus contro ... tuttojuve.com
Una sconfitta che porta sulla terra la #Juventus, perché si è dato per scontato troppo che questa squadra fosse guarita completamente. Uno stop che pesa tanto, ma che cambia poco nella crescita della squadra. #Spalletti discutibile in alcune scelte. #Cagliari x.com
DR1 - SCONFITTA A ZOPPOLA Peccato, perché dopo quattro quarti a lottare siamo beffati sul finale, partita punto a punto, dove caliamo nei finali di quarto. Ottima prova per Casara & Finardi che sono il faro offensivo, Bianchini in doppia doppia con 10 punti e - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.