Cremonese Inter Chivu ha sciolto le riserve | turnover in attacco in difesa tocca a loro Ultime

Chivu ha deciso la formazione per la partita di domani a Cremonese. In attacco ci saranno Lautaro e Pio Esposito, mentre in difesa tocca ai giocatori di sempre. La squadra si prepara a scendere in campo, con alcune novità nell’undici titolare.
Inter News 24 Cremonese Inter, Chivu ha definitivamente sciolto le riserve in vista della sfida di domani in trasferta: in avanti Lautaro e Pio Esposito. L’Inter si prepara alla trasferta dello Zini con l’obiettivo di blindare ulteriormente il primato. Mentre la squadra di Cristian Chivu scenderà in campo domani alle 18:00 contro la Cremonese, il Milan (attualmente secondo a quota 47) dovrà attendere martedì sera per il posticipo contro il Bologna al Dall’Ara. Cremonese Inter, allo Zini per la fuga: emergenza a centrocampo e chance per Pio Esposito. L’allenamento di rifinitura ha confermato alcune scelte obbligate per il tecnico nerazzurro, che deve fare i conti con un’infermeria affollata proprio nel momento clou della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
