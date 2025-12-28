Probabili formazioni Atalanta Inter Esposito insidia Thuram | gli ultimi dubbi di Chivu

In vista della partita tra Atalanta e Inter, si fanno strada alcuni dubbi nelle scelte di formazione di Chivu. Esposito si candida per una maglia da titolare, mettendo pressione su Thuram. Le ultime indiscrezioni indicano possibili variazioni nell’undici iniziale, con attenzione alle scelte strategiche di entrambe le squadre. La sfida promette di essere equilibrata e interessante, con i tecnici pronti a valutare le migliori soluzioni per ottenere il risultato desiderato.

Inter News 24 in vista della sfida di questa sera. Cresce l'attesa per il fischio d'inizio al New Balance Stadium di Bergamo, dove questa sera andrà in scena il delicato big match tra Atalanta e Inter. Il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, sta sciogliendo le ultime riserve per disegnare l'undici titolare. La vera notizia di giornata riguarda il reparto offensivo: secondo quanto riportato da Sky Sport, salgono vertiginosamente le quotazioni di Pio Esposito. Il giovane centravanti, prodotto del vivaio interista, sta insidiando seriamente la titolarità di Marcus Thuram per una maglia al fianco dell'imprescindibile capitano Lautaro Martinez.

