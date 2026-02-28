Tutte le metro e le linee Atm modificate per la partita dell' Inter a San Siro

Sabato 28 febbraio, in occasione della partita tra Inter e Genoa, tutte le linee della metropolitana e i mezzi Atm subiranno modifiche di orario e percorso. La partita si giocherà alle 20:45 a San Siro e, per facilitare l'afflusso dei tifosi, le variazioni saranno in vigore prima, durante e dopo l'evento su varie linee di trasporto pubblico.