Dybala e Malen così è uno spettacolo Non solo i gol | Roma sogna con la coppia d' oro

Dybala e Malen formano una coppia promettente per la Roma. La Joya ha ritrovato il gol dopo 84 giorni, mentre l’olandese ha segnato al debutto. Nonostante abbiano pochi giorni di conoscenza, la chimica tra i due sembra già evidente, offrendo nuove speranze ai tifosi giallorossi. Un binomio che, se continuerà a funzionare, potrebbe diventare una delle chiavi del successo della squadra.

Uno è nato a Wieringen, paesino rurale nei Paesi Bassi. L’altro a Laguna Larga, nel verde della provincia di Cordoba in Argentina. Non hanno mai giocato insieme in carriera, nemmeno nelle amichevoli. Non si conoscevano se non tramite televisione o video sui social, non hanno storie in comune da raccontare. Ma Donyell Malen e Paulo Dybala in campo sembrano conoscersi da una vita e oggi si sono divisi la posta in palio: due gol, un assist, tante giocate spettacolari. Un’intesa perfetta quella vista in campo contro il Torino tra assist dati e ricambiati, movimenti coordinati e abbracci dopo il gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Malen segna al suo primo esordio con la Roma, grazie a un assist di Dybala. L’attaccante ex obiettivo della Juventus ha risposto prontamente alla chiamata, confermando la sua presenza in campo. Questa azione rappresenta un momento significativo per la squadra giallorossa, evidenziando la collaborazione tra i giocatori e il potenziale offensivo della formazione.

La Roma si impone 2-0 sul Torino, grazie a un gol e un assist di Dybala, consolidando la posizione in classifica. La vittoria rappresenta anche una rivincita dopo l'eliminazione in Coppa Italia subita dai granata. La partita ha mostrato un equilibrio tra le squadre, con i giallorossi capaci di sfruttare le occasioni decisive per ottenere i tre punti.

