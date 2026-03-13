Intelligenza artificiale a Unife nasce il nuovo centro strategico interdisciplinare

L'Università di Ferrara ha creato un nuovo centro strategico dedicato all'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di promuovere la ricerca interdisciplinare e offrire formazione avanzata. Il centro si concentrerà su progetti innovativi nel settore e coinvolgerà diversi dipartimenti dell'ateneo. Questa iniziativa mira a rafforzare l'impegno scientifico dell'università in un campo in rapida evoluzione.

“Con il nuovo centro dedicato all’IA il nostro Ateneo intende rafforzare in modo strutturato e strategico l’impegno in un ambito cruciale per il futuro della ricerca, della formazione e del trasferimento tecnologico - sottolinea la Rettrice, Laura Ramaciotti -. L’intelligenza artificiale è una leva trasversale che attraversa discipline, settori produttivi e servizi alla società: dotarsi di un centro multidisciplinare dedicato significa valorizzare le competenze già presenti in Ateneo, favorire nuove sinergie e contribuire in modo autorevole al dibattito scientifico e allo sviluppo responsabile di queste tecnologie”. Tra le attività del... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

