Sanità in Umbria nasce il centro regionale per l' intelligenza artificiale

In Umbria, nasce il primo centro regionale per l'intelligenza artificiale dedicato alla sanità. Questo nuovo hub mira a integrare tecnologie avanzate nel sistema sanitario locale, favorendo processi più efficienti e miglioramenti nella cura dei pazienti. Un intervento strategico che sottolinea l'impegno della regione nell'innovazione digitale e nella modernizzazione dei servizi sanitari.

Un passo verso l'innovazione tecnologica applicata alla sanità. In Umbria nasce il primo centro regionale per l'intelligenza artificiale, un sistema innovativo pensato per governare l'integrazione delle tecnologie più sviluppate nel servizio sanitario regionale. Grazie alla capacità di analizzare grandi quantità di dati in tempi ridotti, l'intelligenza artificiale supporter medici e pazienti nell'identificazione di diagnosi e nuovi percorsi di cura. Il centro lavorerà basandosi su quattro pilastri principali: la validazione e HTA (Health Technology Assessment - Valutazione delle tecnologie sanitarie), ovvero la valutazione multidimensionale di software e algoritmi prima della loro introduzione clinica, la governance dei dati, per garantire il rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati personali (Gdpr del 2018) e dell’attuale e nuovo AI Act (che ridefinisce il panorama normativo dell’intelligenza artificiale), tutelando così i dati sanitari dei cittadini, l’osservatorio e monitoraggio, per evitare duplicazioni e favorire lo scambio di buone pratiche tra le aziende sanitarie e l’interoperabilità per favorire la comunicabilità del fascicolo sanitario elettronico (Fse) e le piattaforme di telemedicina. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

