Insigne riavvolge il nastro | 12 anni nel Napoli la mia vittoria in Canada non è andata come volevo! Lui può essere il mio erede

Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli ora al Pescara, ha parlato della sua lunga esperienza con i partenopei, sottolineando che i dodici anni trascorsi in azzurro rappresentano la sua vittoria personale. Ha anche commentato il suo passaggio in Canada, affermando che l’esperienza non è andata come sperava. Inoltre, ha menzionato una possibile continuità nel ruolo di leader, indicando che qualcuno può essere il suo erede.

