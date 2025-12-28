Pogba riavvolge il nastro ai Globe Soccer Awards | Il mio è stato un percorso molto lungo ho affrontato le difficoltà e sono rimasto in piedi

Paul Pogba, premiato ai Globe Soccer Awards con il riconoscimento Comeback Award, ha condiviso la sua esperienza, evidenziando un percorso caratterizzato da sfide e ostacoli. Nel suo intervento, il calciatore ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, sia riuscito a mantenere la determinazione e a rimanere in piedi. La sua testimonianza rappresenta un esempio di resilienza nel mondo dello sport.

Pogba, premiato ai Globe Soccer Awards con il Comeback Award, ha riavvolto il nastro del suo percorso. Le parole dell’ex Juve. La notte di gala di Dubai non ha celebrato solo i campioni del presente, ma ha reso omaggio anche alle storie di chi ha saputo rialzarsi dopo essere caduto. Ai Globe Soccer Awards, tra i riflettori puntati sui vincitori delle categorie principali, c’è stato un momento di grande intensità emotiva dedicato a Paul Pogba. Il centrocampista francese, oggi perno della mediana del Monaco dopo l’addio alla Juventus, è salito sul palco per ritirare il prestigioso “Comeback Award”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba riavvolge il nastro ai Globe Soccer Awards: «Il mio è stato un percorso molto lungo, ho affrontato le difficoltà e sono rimasto in piedi» Leggi anche: Yildiz candidato ai Globe Soccer Awards 2025 per Best Emerging Player: possibile riconoscimento per il talento della Juventus. Chi sono gli altri giocatori in corsa Leggi anche: Lamine Yamal spiazza tutti ai Globe Soccer Awards: la risposta che fa ridere Cristiano Ronaldo

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.