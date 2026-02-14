Dorothea Wierer sincera | Mi mancavano le energie le altre erano più forti Anche con lo ‘zero’ poco da fare

Dorothea Wierer ha ammesso di essere arrivata alla gara di Anterselva senza energie, a causa di una perdita di forze inspiegabile, anche se aveva tentato di recuperare con il massimo sforzo. La biathleta italiana, reduce da un argento nella staffetta mista e da un quinto posto nella 15 km, si è trovata in difficoltà durante la sprint, chiudendo al 44° posto. La sua prestazione ha influenzato anche le possibilità di partecipare all’inseguimento di domani, lasciandola lontana dalla lotta per le medaglie.

Dopo l'argento nella staffetta mista ed il buon quinto posto nella 15 km, Dorothea Wierer incappa in una giornata storta e non va oltre una deludente 44ma piazza nella sprint olimpica di Anterselva, compromettendo purtroppo anche la possibilità di giocarsi una medaglia nell'inseguimento di domani. La leggenda del biathlon italiano è stata troppo fallosa al poligono, commettendo addirittura tre errori (di cui due a terra) e pagando un distacco superiore ai due minuti dalla vincitrice norvegese Maren Kirkeeide anche a causa di un passo sugli sci lontano dalle migliori. "Mi è partito il colpo nel poligono a terra e poi ho perso il ritmo.