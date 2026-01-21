Vergara parla l' agente | Senza infortuni non avrebbe giocato Conte non ha coraggio nel mettere i giovani

L'agente di Vergara commenta le recenti prestazioni del suo assistito, sottolineando l'impegno e la crescita del giovane proveniente dal settore giovanile. Durante le ultime due partite, Vergara ha giocato 120 minuti, dimostrando determinazione e maturità. L'agente evidenzia inoltre la mancanza di opportunità per i giovani, imputabile anche alla scelta di alcuni allenatori, e sottolinea l'importanza di investire nel settore giovanile.

“Vergara ha fatto 120 minuti in due gare, sono stati emozionanti per il ragazzo, per noi, perché è un ragazzo che viene dal settore giovanile. È partito dalla C e si ritrova a giocare in Champions col Napoli. È motivo di grande soddisfazione, ha dimostrato di poter stare nel Napoli e di poter.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Copenaghen-Napoli, Conte ha un dubbio: Spinazzola o Vergara nel tridente. Difficile che giochino Lucca e Lang (Sky)Domani alle 21, la sfida tra Copenaghen e Napoli in Champions League rappresenta un momento chiave per la qualificazione ai play-off.

Dopo Politano, tocca a Vergara? L'agente: Alla fase conclusiva il suo rinnovo col NapoliDopo l'ufficialità del rinnovo di Politano, il Napoli non intende fermarsi e anzi ha in ponte a breve altri annunci. A confermarlo è Mario Giuffredi, che oltre ad essere agente dello stesso Politano, ... tuttomercatoweb.com

Minuto 78’, dentro Vergara: Napoli all’assalto Minuto 78 e il Napoli aggiunge energia e imprevedibilità: entra Antonio Vergara per il forcing finale. Una scelta che parla di coraggio e di ricerca della giocata negli ultimi metri, quando servono strappi, ritmo e lucid - facebook.com facebook