Il Prefetto ha annunciato l’avvio di percorsi di inserimento lavorativo per i detenuti, sottolineando che queste iniziative portano a ricadute positive sulla prevenzione. Ha affermato che l’attenzione deve essere sempre rivolta alla persona e che il lavoro rappresenta un elemento fondamentale in questo processo. La misura mira a favorire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso progetti mirati.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ L’uomo deve essere sempre al centro della nostra attenzione. E da qui bisogna partire “. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, intervenendo oggi al convegno sul tema “Percorsi di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro delle persone detenute negli istituti penitenziari e di quelle in esecuzione penale esterna”, che si è tenuto nella mattinata di oggi al Palazzo di Giustizia, a Napoli. L’obiettivo deve essere “ quello di creare condizioni migliori” superando i pregiudizi avendo “sempre rispetto della persona” nel creare e percorsi di inserimento dei detenuti avendo la consapevolezza “che non è semplice la messa in prova, convincere l’imprenditore” ma bisogna andare avanti e sfruttare le possibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inserimento detenuti in percorsi di lavoro, Prefetto: “Ricadute positive su prevenzione”

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