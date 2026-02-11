Scuola di Polizia a Taranto il SIAP ringrazia il sindaco | Ricadute positive per sicurezza ed economia

Il sindaco di Taranto ha annunciato la creazione di una nuova scuola di polizia in città. Il SIAP, il sindacato di polizia, esprime soddisfazione e ringrazia il primo cittadino. Il segretario provinciale Aldo Vozza parla di ricadute positive sia sulla sicurezza sia sull’economia locale. La decisione di individuare l’area per la struttura arriva come una buona notizia per chi vive e lavora a Taranto.

Tarantini Time Quotidiano Il SIAP di Taranto, attraverso il segretario provinciale Aldo Vozza, esprime apprezzamento per l'iniziativa del sindaco in merito al progetto per la realizzazione di una Scuola di Polizia in città e per l'individuazione dell'area destinata alla struttura. "Il Siap di Taranto nella persona del Segretario Provinciale Aldo Vozza ringrazia il Sindaco di Taranto per aver dato seguito al progetto esternatogli individuando anche il terreno idoneo alla costruzione della Scuola di Polizia a Taranto". Secondo il sindacato, la nascita della struttura rappresenterebbe un passaggio significativo non solo per la Polizia di Stato ma anche per l'immagine della città: "Siamo certi che la nascita della Scuola di Polizia rappresenterà per la Polizia di Stato e per Taranto un ottimo biglietto da visita che farà conoscere la nostra città sotto la luce che merita, con ricadute positive anche sull'economia del capoluogo".

