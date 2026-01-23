Raggiunge l'ex compagna dal Perù e la strangola in un casolare a Macherio | 33enne rischia l'ergastolo

Alexander Quilla, 33 anni, è stato accusato di aver ucciso l'ex compagna Geraldine Yadana, in un casolare a Macherio, Monza, lo scorso luglio. L’uomo rischia l’ergastolo per omicidio volontario aggravato e stalking. L’indagine ha portato alla luce un episodio di violenza che ha avuto conseguenze gravissime, evidenziando ancora una volta l’importanza di affrontare e prevenire la violenza di genere.

Alexander Quilla è accusato di omicidio volontario aggravato e stalking. Il 33enne ha ucciso lo scorso luglio l'ex compagna, Geraldine Yadana, strangolandola in un casolare a Macherio (Monza).

Alexander Quilla è accusato di omicidio volontario aggravato e stalking. Il 33enne ha ucciso lo scorso luglio l'ex compagna, Geraldine Yadana, strangolandola in un casolare a Macherio (Monza).

Il 33enne sarà processato a febbraio dalla Corte di Assise di Monza per omicidio volontario aggravato e anche stalking per avere perseguitato la connazionale coetanea che era scappata in Brianza

