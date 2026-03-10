Giovedì a Teverola si svolgerà un incontro dedicato all’amore sano, organizzato dal Comune. L’evento mira a promuovere relazioni positive e rispettose tra i partecipanti, coinvolgendo diverse fasce di età della comunità. La manifestazione prevede interventi di esperti e attività di sensibilizzazione, con l’obiettivo di favorire un confronto aperto sui temi delle relazioni interpersonali.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo il comunicato a nome del Comune di Teverola, del Sindaco di Teverola, dell’ Amministrazione Comunale e di “Teverola Futura” riguardo l’incontro “inno all’amore sano” che si terrà il giovedì 12 marzo 2026 presso l’Aula Consiliare del Comune di Teverola dalle ore 17:30 e organizzato dal Comune di Teverola e dalla Consigliera Delegata Alle Pari Opportunità, la dottoressa Francesca Simonelli. In un momento storico in cui i casi di violenza contro le donne continuano a crescere e a scuotere profondamente la coscienza collettiva, diventa fondamentale promuovere una cultura del rispetto e dell’educazione sentimentale, soprattutto tra le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Teverola, giovedì l’incontro ‘inno all’amore sano’

