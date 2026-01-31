Grave infortunio sul lavoro per un dipendente in un magazzino a Città Sant' Angelo la Cgil | Più controlli e prevenzione

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio di ieri in un magazzino a Città Sant'Angelo. Un dipendente è rimasto ferito in modo serio e ora è sotto le cure dei medici. La Cgil locale chiede più controlli e misure di prevenzione, sottolineando che episodi come questo non devono più succedere. La solidarietà del sindacato va al lavoratore, che si trova in condizioni critiche, e si torna a parlare di sicurezza sui posti di lavoro.

Cgil Pescara, la Filt Cgil Pescara e l'Inca Cgil Pescara esprimono piena solidarietà al lavoratore coinvolto nell'infortunio avvenuto nella zona artigianale e industriale di Città Sant'Angelo "Questo episodio riaccende con forza l'allarme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nella nostra provincia. Non siamo di fronte a fatalità, ma a un problema strutturale che richiede più controlli, più prevenzione e maggiore responsabilità da parte delle aziende. Le nostre preoccupazioni sono supportate da quello che dicono i dati Inail 20242025 che registrano un aumento di incidenti sul lavoro nella nostra provincia, alcuni dei quali molto gravi come questo, fino a dover registrare anche casi mortali.

