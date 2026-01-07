Cesare e le guerre contemporanee nuovo libro di Simone Di Meo | quando l’antico spiega il presente

Esce “ Cesare e le guerre contemporanee ”, il nuovo libro di Simone Di Meo, giornalista e scrittore, pubblicato da Stylo24 Edizioni. Un saggio di analisi storica e geopolitica che usa Giulio Cesare come chiave di lettura per comprendere i conflitti del XXI secolo, dalle grandi guerre asimmetriche alle strategie delle potenze contemporanee. Il volume è in prevendita su Amazon e arriverà nelle librerie dalla primavera, al prezzo di 10 euro. Il cuore del libro è una visione netta e controcorrente: le guerre moderne non sono un’anomalia della storia, ma la riproposizione, con mezzi tecnologici diversi, di logiche antiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cesare parla ancora: come la guerra antica spiega i conflitti di oggi; LIBRI - Cesare e le guerre contemporanee di Simone Di Meo.

“Non era facile essere Cesare, allora. Bisognava combattere due guerre: una in Gallia contro Galli e Germani, l’altra a distanza, contro i suoi nemici politici a Roma. Una città in cui si respirava l’atmosfera di una Chicago degli anni Venti e Trenta, con delitti, es - facebook.com facebook