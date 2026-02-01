Focolaio di influenza aviaria in un piccolo allevamento di San Giuliano Terme

Un focolaio di influenza aviaria è stato scoperto in un piccolo allevamento di San Giuliano Terme. I veterinari dell’Asl sono intervenuti subito e hanno messo sotto controllo la situazione. Per ora, non ci sono rischi di diffusione e le autorità continuano a monitorare la zona.

E' sotto controllo e circoscritto, grazie ai controlli dei veterinari Asl, il focolaio di influenza aviaria individuato nelle ultime ore in un piccolo allevamento familiare nel territorio comunale di San Giuliano Terme. Una positività è stata riscontrata, da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, a seguito dei campionamenti effettuati dopo la morte di alcuni polli e galline. In base alle normative vigenti e d'intesa con le autorità regionali e comunali, sono state immediatamente attivate tutte le procedure di biosicurezza previste per il contenimento dell'infezione e la tutela della salute pubblica.🔗 Leggi su Pisatoday.it

