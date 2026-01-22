Infarto al bar lo salvano gli amici | manager bresciano in Rianimazione

Un uomo di 58 anni, residente a Brescia, è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava al bar FuoriGiuoco di Rivoltella, Desenzano. Grazie all’intervento tempestivo degli amici, che lo hanno rianimato sul posto, è stato trasportato in codice rosso al reparto di Rianimazione dell’Ospedale Civile. È attualmente sotto stretta osservazione, in condizioni stabili ma critiche.

