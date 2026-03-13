Un articolo pubblicato dalla Süddeutsche critica la gestione della Fifa, definendola un’istituzione completamente disfunzionale dal punto di vista politico e sociale. La pubblicazione evidenzia come il portavoce di Trump abbia rappresentato un fallimento epocale per l’organizzazione, che secondo l’autore dovrebbe essere sciolta. La critica si concentra sulla crisi interna e sulla mancanza di efficacia della struttura.

“È sempre più evidente che la Fifa è un’istituzione completamente disfunzionale dal punto di vista politico e sociale. Il fallimento di Infantino è epocale”. Ma ha anche dei difetti, verrebbe da sfottere dopo aver letto questo editoriale della Süddeutsche Zeitung su Infantino e il suo rapporto con Trump. I giornali tedeschi non sono mai stati teneri (eufemismo) con il presidente della Fifa, e figurarsi adesso che la crisi iraniana si trasferisce anche al Mondiale. Il giornale tedesco dice senza mezzi termini che Infantino è il “portavoce di Trump”. E che il presidente degli Stati Uniti è di fatto anche presidente della Fifa. Infantino “non ha mai tentato di dare solide basi al calcio mondiale, cedendo unilateralmente i Mondiali agli Stati Uniti e all’Arabia Saudita (2034) – e ora ne sta pagando il prezzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infantino portavoce di Trump, un fallimento epocale. La Fifa dovrebbe essere sciolta (Süddeutsche)

