La Fifa è una dittatura lui è come Re Sole ed è complice di Trump | Blatter contro Infantino

Anche l’ex presidente della Fifa Joseph Blatter ha criticato Gianni Infantino, attuale massimo responsabile dell’organo di governo del calcio mondiale in alcune dichiarazioni diffuse oggi dal settimanale tedesco Sport Bild. “ Che cos’è la Fifa oggi? È composta solo dal suo presidente, Infantino. La Fifa è una dittatura! Il Consiglio della Fifa, con quasi 40 membri, non ha voce in capitolo”, ha commentato Blatter, che è stato presidente dell’organismo tra il 1998 e il 2015. “ Governa come il Re Sole (in riferimento a Luigi XIV di Francia). Ho sentito dalla Fifa che non vuole essere salutato quando si presenta in sede”, ha raccontato lo svizzero, oggi 89enne. Infantino, ha commentato Blatter, “si sta isolando totalmente, ma il calcio sopravvivrà a lui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

