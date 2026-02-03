Gianni Infantino torna a parlare e questa volta si schiera dalla parte della Russia. Il presidente della Fifa ha detto che la federazione non dovrebbe mai vietare a un Paese di giocare a calcio a causa delle azioni dei suoi leader politici. Infantino ha annunciato di voler lavorare per revocare il divieto di quattro anni imposto alla Russia, che le impedisce di partecipare ai tornei internazionali. La sua posizione ha sorpreso molti, considerando le decisioni prese finora dalla Fifa in risposta alle tensioni internazionali.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha affermato di voler revocare il divieto di quattro anni imposto alla Russia di partecipare ai tornei internazionali. I club russi e la nazionale sono stati sospesi dalle competizioni Fifa e Uefa da quando il Paese ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022. Ne parla oggi El Pais. Ha dichiarato Infantino a Sky Sport:. “Questo divieto non ha ottenuto nulla, ha solo generato maggiore frustrazione e odio. Permettere a bambini e bambine russi di giocare a calcio in altre parti d’Europa sarebbe di grande aiuto. La Fifa non dovrebbe mai vietare a un Paese di giocare a calcio per le azioni dei suoi leader politici”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infantino pro Russia: “La Fifa non dovrebbe mai vietare a un Paese di giocare a calcio per le azioni dei suoi leader politici”

La Fifa chiede di rivedere l’esclusione della Russia dalle competizioni internazionali di calcio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

