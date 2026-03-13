Indian Wells Sinner vola in semifinale | gli highlights del quarto con Tien

A Indian Wells, Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale dopo aver battuto Tien con un punteggio di 6-1, 6-2. La partita è durata poco più di un’ora e ha visto il tennista italiano dominare l’incontro senza difficoltà. Gli highlights del quarto di finale mostrano un Sinner in buona forma, pronto a sfidare i prossimi avversari.

