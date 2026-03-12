Sinner travolgente vince in due set su Tien Vola in semifinale all' Atp Indian Wells | Prestazione importante con Zverec sarà dura

Da sport.quotidiano.net 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells dopo aver vinto in due set contro Lerner Tien in un’ora e 6 minuti di gioco. La sua prestazione è stata definita importante, mentre nel prossimo turno affronterà Zverev. La partita si è svolta in California, con Sinner che ha mostrato un gioco convincente e deciso.

Indian Wells (California), 12 marzo 2026 – Jannik Sinner si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set l'americano Lerner Tien, in un'ora e 6 minuti di gioco. Il numero 2 del mondo regola in due set lo statunitense Learner Tien (27 Atp) con il punteggio di 6-1 e 6-2 in poco più di un'ora di gioco. In semifinale affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp, che ha battuto 6-2, 6-3 il francese Arthur Fils, trentesima testa di serie. Sinner: "Prestazione importante, con Zverec sarà dura”. " Tien è un giocatore di grande talento che sarà qui tantissime volte, all'inizio era molto aggressivo, sono contento per come ho reagito, è stata una partita importante per me ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sinner travolgente vince in due set su tien vola in semifinale all atp indian wells prestazione importante con zverec sar224 dura
© Sport.quotidiano.net - Sinner travolgente, vince in due set su Tien. Vola in semifinale all'Atp Indian Wells: “Prestazione importante, con Zverec sarà dura”

Articoli correlati

Indian Wells, Sinner ingiocabile: travolge Tien in due set e vola in semifinaleUna partita senza storia: Jannik Sinner è troppo più forte del suo avversario di giornata, l’americano Learner Tien (non certo l’ultimo arrivato) e...

Indian Wells 2026, Sinner in semifinale: battuto Tien in due setJannik Sinner vola in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells dopo aver sconfitto l’americano Lerner Tien con un netto 6-1, 6-2 in appena un’ora e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Atp Indian Wells

Temi più discussi: Tennis Indian Wells, Alcaraz travolgente, Djokovic rimonta; ATP Indian Wells 2026, la previsione di Rusedski: Sinner favorito n. 1. Il motivo; Indian Wells: Paolini e Sinner agli ottavi; Jannik Sinner implacabile al debutto a Indian Wells: domina Svrcina lasciando solo due game - LiveTennis.it.

Atp Indian Wells, Sinner sconfigge Tien 6-1, 6-2 e va in semifinale contro ZverevJannik Sinner passa alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set l'americano Lerner Tien con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e 6 minuti di gioco. Adesso dovrà affrontare il ... tg24.sky.it

atp indian wells sinner travolgente vince inATP Indian Wells, spettacolo nel deserto: Fonseca brilla, Sinner vinceTennis - ATP | Jannik Sinner arriva ai quarti del BNP Paribas Open dopo una splendida sfida contro Joao Fonseca. Probabilmente la prima di tante ... ubitennis.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.