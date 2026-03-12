Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells dopo aver vinto in due set contro Lerner Tien in un’ora e 6 minuti di gioco. La sua prestazione è stata definita importante, mentre nel prossimo turno affronterà Zverev. La partita si è svolta in California, con Sinner che ha mostrato un gioco convincente e deciso.

Indian Wells (California), 12 marzo 2026 – Jannik Sinner si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set l'americano Lerner Tien, in un'ora e 6 minuti di gioco. Il numero 2 del mondo regola in due set lo statunitense Learner Tien (27 Atp) con il punteggio di 6-1 e 6-2 in poco più di un'ora di gioco. In semifinale affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp, che ha battuto 6-2, 6-3 il francese Arthur Fils, trentesima testa di serie. Sinner: "Prestazione importante, con Zverec sarà dura”. " Tien è un giocatore di grande talento che sarà qui tantissime volte, all'inizio era molto aggressivo, sono contento per come ho reagito, è stata una partita importante per me ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sinner travolgente, vince in due set su Tien. Vola in semifinale all'Atp Indian Wells: "Prestazione importante, con Zverec sarà dura"

