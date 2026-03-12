A Indian Wells, Jannik Sinner ha dominato il match contro Learner Tien, vincendo con un punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un’ora e sei minuti. La partita si è rivelata senza storia, con il tennista italiano che ha mostrato un livello superiore rispetto all’avversario statunitense, assicurandosi così il passaggio alle semifinali.

Una partita senza storia: Jannik Sinner è troppo più forte del suo avversario di giornata, l’americano Learner Tien (non certo l’ultimo arrivato) e vince 6-1, 6-2 dopo appena un’ora e 6 minuti di gioco. Prestazione straordinaria, quella del numero due del mondo, che è molto diverso rispetto a quello visto in Australia. Per Sinner è la terza semifinale a Indian Wells, sabato ritroverà Alexander Zverev. Gara dominata, in lungo e in largo, come dimostra il punteggio finale, esprimendo un gran gioco. Le parole di Jannik. “L’esperienza aiuta, ci si prepara al meglio. Tien è un giocatore di grande talento, starà qui molte altre volte. All’inizio era molto aggressivo, per me è stata una partita importante”, spiega Sinner al termine della gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indian Wells, Sinner ingiocabile: travolge Tien in due set e vola in semifinale

