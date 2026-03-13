Indian Wells | Sinner travolge il ' Next Gen' Tien In semifinale c' è Zverev

Jannik Sinner ha superato Tien e si è qualificato per la semifinale del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 dell’anno, giocato sul cemento di Indian Wells. La competizione si svolge nell’Indian Wells Tennis Garden e il montepremi è di 9 milioni di dollari. In semifinale affronterà Zverev, che si è qualificato dopo aver eliminato un avversario.

AGI - Jannik Sinne r in semifinale al Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell' Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il numero 2 del mondo regola in due set lo statunitense Learner Tien (27 Atp) con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Un successo senza storia contro il 20enne americano ultimo vincitore delle Next Gen ATP Finals, un talento emergente che dall'inizio del 2025 ha battuto 6 volte su 11 tennisti in top-10 Tien, comunque, ha ancora molta strada da fare per impensierire davvero Sinner. Adesso il n.2 del mondo in semifinale affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp, che ha battuto 6-2, 6-3 il francese Arthur Fils, trentesima testa di serie. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Indian Wells: Sinner travolge il 'Next Gen' Tien. In semifinale c'è Zverev Articoli correlati Jannik Sinner spazza via Learner Tien e affronterà Zverev in semifinale a Indian WellsUn Jannik Sinner in versione schiacciasassi stacca il biglietto per la terza semifinale della carriera nel Masters 1000 di Indian Wells. Indian Wells, Sinner ingiocabile: travolge Tien in due set e vola in semifinaleUna partita senza storia: Jannik Sinner è troppo più forte del suo avversario di giornata, l’americano Learner Tien (non certo l’ultimo arrivato) e... Altri aggiornamenti su Indian Wells Temi più discussi: Sinner travolge Svrcina a Indian Wells: Devo migliorare per sentirmi più sicuro; A che ora gioca Sinner contro Shapovalov l'8 marzo a Indian Wells 2026. Dove vederlo in tv; Sinner show a Indian Wells: Svrcina ko 6-1 6-1; Sinner travolge Svrcina, inizia al meglio il cammino ad Indian Wells: chi affronta al terzo turno. Sinner travolge anche Tien e vola in semifinale agli Indian Wells: chi affronteràIl numero 2 al mondo torna in campo per contendere al numero 21 Atp l'accesso alle semifinali del primo 1000 stagionale ... tuttosport.com Sinner travolge Tien a Indian Wells: semifinale con ZverevProva autoritaria del fuoriclasse altoatesino nei quarti di finale di Indian Wells. L’azzurro ha controllato il match fin dai primi giochi, chiudendo in due set senza lasciare spazio alla rimonta ... altoadige.it Indian Wells, quarti di finale: Sinner-Tien 6-1 dopo il primo set Indian Wells Tennis Garden Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-wells-jannik-sinner-jasmine-paolini-flavi - facebook.com facebook SINNER DOMINA TIEN E VOLA IN SEMIFINALE A INDIAN WELLS: ADESSO C'È ZVEREV! Grandissima prova di forza da parte del numero due al mondo, che concede solo tre game a Learner Tien in poco più di un'ora: nona vittoria consecutiva a livello ' x.com