Indian Wells | Sinner travolge il ' Next Gen' Tien In semifinale c' è Zverev

Da agi.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha superato Tien e si è qualificato per la semifinale del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 dell’anno, giocato sul cemento di Indian Wells. La competizione si svolge nell’Indian Wells Tennis Garden e il montepremi è di 9 milioni di dollari. In semifinale affronterà Zverev, che si è qualificato dopo aver eliminato un avversario.

AGI - Jannik Sinne r  in  semifinale al Bnp Paribas Open, il primo  Masters 1000  della stagione, in corso sul  cemento californiano  dell' Indian Wells Tennis Garden  (montepremi di 9.415.725 dollari). Il  numero 2 del mondo  regola in due set lo statunitense  Learner Tien  (27 Atp) con il punteggio di  6-1, 6-2  in poco più di un'ora di gioco. Un successo senza storia contro il 20enne americano   ultimo vincitore delle Next Gen ATP Finals, un talento emergente che dall'inizio del 2025 ha battuto 6 volte su 11 tennisti in top-10 Tien, comunque, ha ancora molta strada da fare per impensierire davvero Sinner. Adesso il n.2 del mondo in semifinale affronterà il tedesco  Alexander Zverev, numero 4 del  ranking Atp, che ha battuto 6-2, 6-3 il francese Arthur Fils, trentesima testa di serie. 🔗 Leggi su Agi.it

