Jannik Sinner ha superato Tien in tre set e si è qualificato per la semifinale al BNP Paribas Open di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. La partita si è conclusa con il giovane italiano che ha dominato l’incontro, avanzando nel torneo. Ora inizia la preparazione per affrontare Zverev, prossimo avversario sui campi californiani.

Jannik Sinner in semifinale al Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell’ Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il numero 2 del mondo regola in due set lo statunitense Learner Tien (27 Atp) con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. In semifinale affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp, che ha battuto 6-2, 6-3 il francese Arthur Fils, trentesima testa di serie. L'azzurro: "Prestazione importante, con Zverev sarà dura" "Tien è un giocatore di grande talento che sarà qui tantissime volte, all’inizio era molto aggressivo, sono contento per come ho reagito, è stata una partita importante per me". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sinner annienta Tien e vola in semifinale ad Indian Wells: ora c'è Zverev

