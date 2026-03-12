Errani e Paolini in semifinale stanotte a Indian Wells | a che ora e dove vedere il doppio femminile

Stanotte, Errani e Paolini scenderanno in campo nella semifinale del torneo di doppio femminile a Indian Wells 2026. Le due tenniste italiane affronteranno la coppia formata da Siniakova e Townsend. L’incontro si svolgerà nel complesso californiano, e sarà possibile seguirlo in diretta streaming o in televisione.

Errani e Paolini in campo stanotte nella semifinale del torneo di doppio di Indian Wells 2026. Le due italiane sfideranno Siniakova e Townsend. La semifinale non inizierà prima di mezzanotte. Diretta TV su Sky e Supertennis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Errani-Paolini stanotte in doppio a Indian Wells 2026, orario e dove vederlo in chiaroSara Errani e Jasmine Paolini torneranno in campo nella notte italiana tra lunedì 9 e martedì 10 marzo nel torneo di doppio femminile al Wta di...

LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sara...

Aggiornamenti e notizie su Indian Wells

Temi più discussi: Tennis: Indian Wells, Errani e Paolini agli ottavi nel doppio; Indian Wells su SuperTennis: Errani/Paolini avanzano agli ottavi; LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre rimontano e volano in semifinale; WTA Indian Wells, doppio: Errani e Paolini ai quarti di finale.

Errani e Paolini in semifinale stanotte a Indian Wells: a che ora e dove vedere il doppio femminileErrani e Paolini in campo stanotte nella semifinale del torneo di doppio di Indian Wells 2026. Le due italiane sfideranno Siniakova e Townsend. La semifinale non inizierà prima di mezzanotte. Diretta ... fanpage.it

WTA Indian Wells: Errani/Paolini in semifinale! Annullano match point e rimontano Guo/MladenovicSara Errani e Jasmine Paolini fanno un altro passo verso il titolo ad Indian Wells. Contro Siniakova/Townsend in palio anche il n° 2 ... ubitennis.com

Quarti a Indian Wells: ecco a che ora si gioca Sinner-Tien - facebook.com facebook

Indian Wells: Alcaraz ai quarti, Draper elimina Djokovic. Stasera in campo Sinner e Paolini-Errani x.com