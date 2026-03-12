Sinner-Tien in diretta LIVE | Jannik in campo per i quarti del torneo di Indian Wells

In diretta dagli Indian Wells, Jannik Sinner affronta Tien nei quarti di finale del torneo Master 1000. Sinner, attualmente secondo nel ranking mondiale, gioca per ottenere il suo primo titolo a Indian Wells. La partita si svolge in un’atmosfera intensa e i due tennisti si sfidano sui campi californiani, con l’obiettivo di avanzare alle semifinali.

Sinner sfida Tien nei quarti di finale degli Indian Wells Open: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000 californiano. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Learner Tien attende Sinner ai quarti di Indian Wells: “Jannik può toglierti la racchetta da mano”Learner Tien continua nel suo percorso di crescita e approda ai quarti di finale del torneo ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione.

Sinner batte Fonseca a Indian Wells salvando tre set point. Ai quarti c’è Tien. Jannik: “Lui e Joao il futuro”Indian Wells, 11 marzo 2026 – Ci vogliono due tie break e il miglior Jannik Sinner per battere il talento brasiliano Joao Fonseca negli ottavi di...

Sinner-Tien oggi, Atp Indian Wells 2026: a che ora e dove vederla in direttaJannik, nei quarti del 1000 sul cemento californiano, sfida l'americano per un posto in semifinale contro il vincente del quarto tra Zverev e Fils ... today.it

LIVE Sinner-Tien, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’astro nascente americano può creare grattacapiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Tien Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l'azzurro ... oasport.it

