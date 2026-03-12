Sinner-Tien in diretta LIVE | Jannik in campo per i quarti del torneo di Indian Wells
In diretta dagli Indian Wells, Jannik Sinner affronta Tien nei quarti di finale del torneo Master 1000. Sinner, attualmente secondo nel ranking mondiale, gioca per ottenere il suo primo titolo a Indian Wells. La partita si svolge in un’atmosfera intensa e i due tennisti si sfidano sui campi californiani, con l’obiettivo di avanzare alle semifinali.
Sinner sfida Tien nei quarti di finale degli Indian Wells Open: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000 californiano. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it
