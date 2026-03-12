Indian Wells 2026 Sinner in semifinale | battuto Tien in due set

A Indian Wells 2026, Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali del Masters 1000 dopo aver battuto l’americano Lerner Tien in due set, con il punteggio di 6-1, 6-2. La partita è durata un’ora e sei minuti, e l’azzurro ha dominato l’incontro senza troppi problemi. Ora si prepara a sfidare il prossimo avversario nella fase finale del torneo.

Jannik Sinner vola in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells dopo aver sconfitto l'americano Lerner Tien con un netto 6-1, 6-2 in appena un'ora e sei minuti. In semifinale affronterà sabato il tedesco Alexander Zverev. Per l'azzurro è la 14esima semifinale in un Masters 1000 in carriera.