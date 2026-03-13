Indian Wells 2026 p 7 | Sinner senza problemi in semifinale

A Indian Wells 2026, Jannik Sinner si è qualificato per la sua terza semifinale nel torneo californiano con una prestazione affidabile. L’italiano ha mantenuto un gioco sicuro, commettendo pochi errori, e ha lasciato appena tre game a Tien, che sembrava stanco e privo di energie. La partita si è conclusa con una vittoria senza grandi difficoltà per Sinner.

Jannik Sinner conquista la terza semifinale in California con una prestazione solida. L'azzurro alza il livello, sbaglia poco e concede appena tre game a Tien, un po' a corto di energie. Adesso lo attende una sfida con Alexander Zverev. Nell'altra semifinale si affrontano Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz, reduce da un duello spettacolare e ad altissima intensità contro Cameron Norrie. Nel tabellone femminile riflettori su Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, lanciate verso un'altra finale?