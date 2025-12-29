La guardia di finanza dona alla Asl 1.500 litri di gasolio sequestrato precedentemente

La Guardia di Finanza ha donato alla ASL di Teramo 1.500 litri di gasolio, precedentemente sequestrato. L’iniziativa mira a favorire l’utilizzo responsabile delle risorse e a sostenere le attività della sanità locale. La collaborazione tra le forze dell’ordine e il settore sanitario rappresenta un esempio di sinergia per un impiego utile e sostenibile delle risorse pubbliche.

Guardia di Finanza dona 1.500 litri di gasolio alla Asl di Teramo - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle. abruzzoindependent.it

Teramo – La Finanza dona il gasolio sequestrato alla Asl - Un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra istituzioni e di attenzione al bene pubblico arriva dalla provincia di Teramo, dove circa 1. veratv.it

