La guardia di finanza dona alla Asl 1.500 litri di gasolio sequestrato precedentemente
La Guardia di Finanza ha donato alla ASL di Teramo 1.500 litri di gasolio, precedentemente sequestrato. L’iniziativa mira a favorire l’utilizzo responsabile delle risorse e a sostenere le attività della sanità locale. La collaborazione tra le forze dell’ordine e il settore sanitario rappresenta un esempio di sinergia per un impiego utile e sostenibile delle risorse pubbliche.
Un ingente quantitativo di gasolio, precedentemente sequestrato, è stato donato dalla guardia di finanza alla Asl di Teramo.I militari del Nucleo mobile della Compagnia guardia di finanza di Giulianova, durante dei controlli in un’impresa agricola, avevano rilevato la presenza di un serbatoio non. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
