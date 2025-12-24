Milano, 24 dicembre 2025 – Oggi i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno devoluto in beneficenza alla Croce Bianca di Cassina de' Pecchi 793 litri di carburante sequestrati nel corso di recenti attività di polizia giudiziaria. In particolare, il gasolio era stato sottoposto a sequestro dai Finanzieri della Compagnia di Gorgonzola nell'ambito di un'indagine sull' illecita commercializzazione di carburante sottratto a pompe di benzina mediante l'utilizzo di carte magnetiche clonate e contraffatte. In tale contesto, l'Autorità giudiziaria ha disposto il dissequestro del carburante e, su richiesta dei Finanzieri, l'assegnazione per scopi di pubblica utilità alla Croce Bianca di Cassina de' Pecchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassina de’ Pecchi, la Guardia di Finanza devolve alla Croce Bianca 793 litri di gasolio sequestrati

Leggi anche: Nella fabbrica clandestina di Piacenza oltre 350 litri di gasolio, la Finanza li dona alla Croce Bianca

Leggi anche: Maxi operazione della Finanza: sequestrati più di 56mila litri di gasolio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cassina de’ Pecchi, la Guardia di Finanza devolve alla Croce Bianca 793 litri di gasolio sequestrati - Il carburante era stato sottratto a pompe di benzina mediante l'utilizzo di carte magnetiche clonate e contraffatte. ilgiorno.it