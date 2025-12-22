BRINDISI - Il Consiglio comunale di Brindisi ha aperto la seduta di oggi (22 dicembre 2025) con un ordine del giorno urgente, dedicato alla vertenza dei lavoratori della Sir e dell'indotto della Centrale Enel di Cerano. Dopo la solidarietà e il sostegno ai lavoratori espressi dal sindaco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Pieno sostegno ai lavoratori Sir: via al tavolo in prefettura sulla vertenza

Leggi anche: Decarbonizzazione, licenziamenti Sir: Cobas scende in piazza a sostegno dei lavoratori

Leggi anche: Vertenza Capaccioli, tavolo di confronto in Regione: "Apertura dell’azienda, ma si investa sui lavoratori"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

"Pieno sostegno ai lavoratori di Gkn" - La vicenda della Gkn di Campi Bisenzio sta scatendando reazioni e prese di posizione da parte di sindacati, politici e ... lanazione.it

Manovra. ALS Specializzandi: “Pieno sostegno allo sciopero del 5 dicembre” - L’Associazione supporta lo sciopero organizzato da Anaao Assomed e Cimo nonostante ai medici in formazione specialistici venga negato anche il diritto di sciopero: “Siamo i dirigenti medici pubblici ... quotidianosanita.it

Internazionale attori solidale con i lavoratori dello spettacolo - Dal congresso della Federazione internazionale degli attori in corso a Birmingham arriva il sostegno alla mobilitazione di Slc Cgil contro i tagli del governo italiano a cultura e spettacolo. ansa.it

Confcommercio Brindisi – Pieno sostegno al polo Tecnico-professionale "Messapia" per nuovo indirizzo di studi "Agrario, agroalimentare, agroindustria" Confcommercio Brindisi ha accolto l'invito della dirigente scolastica Rita Ortenzia De Vito ed ha aderito in - facebook.com facebook

Inverno ucraino. Da Meloni pieno sostegno ma no alle truppe, no agli asset russi. E sulle armi vediamo x.com