Sciopero e presidio davanti alla prefettura per sollecitare l' apertura di un tavolo sulla vertenza Tekne

Venerdì 13 marzo, i lavoratori della Tekne di Ortona hanno organizzato uno sciopero di otto ore e un presidio davanti alla prefettura di Chieti. L’obiettivo è ottenere l’apertura di un tavolo di confronto sulla vertenza aziendale. La protesta è stata annunciata per sollecitare l’attenzione delle istituzioni sulla situazione dei dipendenti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai rappresentanti dei lavoratori o delle istituzioni coinvolte.

La protesta organizzata dalla Fiom Cgil, che da mesi chiede invano un confronto e sollecita "verità e trasparenza" per i lavoratori del sito di Ortona Sciopero di 8 ore alla Tekne di Ortona, venerdì 13 marzo, con un presidio di protesta davanti alla prefettura di Chieti. La mobilitazione è indetta dalla Fiom Cgil Chieti che, in una nota, denuncia "il perdurare dell'assenza di un confronto istituzionale sulla vertenza Tekne". "Nonostante le ripetute richieste avanzate dal sindacato e da diverse istituzioni e partiti del territorio - dicono il segretario provinciale della Fiom, Andrea De Lutis, e la rsu Fiom - il ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha ancora convocato il tavolo nazionale sulla situazione dell'azienda.