Servizio di Pronto intervento sociale | il Consorzio Br4 cerca partner nel Terzo Settore

Il Consorzio Ats Br4 di Brindisi avvia una procedura di co-progettazione per il servizio di pronto intervento sociale, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’assistenza d’emergenza nel territorio. L’iniziativa mira a coinvolgere partner del Terzo Settore, promuovendo una collaborazione più integrata e sostenibile per rispondere alle esigenze sociali in modo tempestivo e qualificato.

BRINDISI - Il Consorzio Ats Br4 ha ufficialmente indetto una procedura co-progettazione destinata a rivoluzionare il sistema di assistenza sociale d'emergenza nel territorio. L'iniziativa, che si rivolge agli Enti del Terzo Settore (Ets), mira a realizzare un servizio di Pronto intervento sociale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Pronto intervento sociale: nuovo servizio rivolto ai più fragili

Leggi anche: Avellino, nuovo servizio per affrontare le emergenze sociali: nasce il Pronto Intervento Sociale dell'Ambito A04

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Co-progettazione per la gestione del Pronto Intervento Sociale » Avvisi; Politiche Sociali; Piano inverno: cento persone accolte, ma c'è ancora chi rifiuta l'aiuto; Emergenza freddo, potenziati i servizi sociali a Trani e Bisceglie.

Pronto intervento sociale, cominciata la sperimentazione - Promosso dal Piano di zona di Vigevano e Lomellina, su un progetto finanziato dal Fondo sociale europeo e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sta prendendo corpo anche in tutti i 51 ... laprovinciapavese.gelocal.it

Freddo ma anche disagi economici in crescita: Anzio e Nettuno attivano il Pronto Intervento Sociale - ATTUALITÀ – Con l’arrivo del freddo intenso e una situazione economica che rende sempre più difficile la vita a molte famiglie, i Comuni di Nettuno e Anzio hanno rafforzato il sostegno alle ... lanotiziaoggi.it