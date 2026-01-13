Servizio di Pronto intervento sociale | il Consorzio Br4 cerca partner nel Terzo Settore
Il Consorzio Ats Br4 di Brindisi avvia una procedura di co-progettazione per il servizio di pronto intervento sociale, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’assistenza d’emergenza nel territorio. L’iniziativa mira a coinvolgere partner del Terzo Settore, promuovendo una collaborazione più integrata e sostenibile per rispondere alle esigenze sociali in modo tempestivo e qualificato.
BRINDISI - Il Consorzio Ats Br4 ha ufficialmente indetto una procedura co-progettazione destinata a rivoluzionare il sistema di assistenza sociale d'emergenza nel territorio. L'iniziativa, che si rivolge agli Enti del Terzo Settore (Ets), mira a realizzare un servizio di Pronto intervento sociale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Pronto intervento sociale: nuovo servizio rivolto ai più fragili
Leggi anche: Avellino, nuovo servizio per affrontare le emergenze sociali: nasce il Pronto Intervento Sociale dell'Ambito A04
Co-progettazione per la gestione del Pronto Intervento Sociale » Avvisi; Politiche Sociali; Piano inverno: cento persone accolte, ma c'è ancora chi rifiuta l'aiuto; Emergenza freddo, potenziati i servizi sociali a Trani e Bisceglie.
Pronto intervento sociale, cominciata la sperimentazione - Promosso dal Piano di zona di Vigevano e Lomellina, su un progetto finanziato dal Fondo sociale europeo e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sta prendendo corpo anche in tutti i 51 ... laprovinciapavese.gelocal.it
Freddo ma anche disagi economici in crescita: Anzio e Nettuno attivano il Pronto Intervento Sociale - ATTUALITÀ – Con l’arrivo del freddo intenso e una situazione economica che rende sempre più difficile la vita a molte famiglie, i Comuni di Nettuno e Anzio hanno rafforzato il sostegno alle ... lanotiziaoggi.it
Pronto intervento sociale, si cercano case per l’accoglienza - In un anno il Pronto intervento sociale si è occupato di 28 persone, per lo più minori non accompagnati e donne vittime di violenza. laprovinciapavese.gelocal.it
GUSTAVO MACHADO - QUAIS OS MAIORES PROBLEMAS do BRASIL? - PODCAST 3 IRMÃOS #902
Il servizio di supporto pensato per le famiglie: Pronto Badante è attivo in tutta la Toscana. Per informazioni puoi rivolgerti agli sportelli territoriali nella ZONA PIANA DI LUCCA e ZONA VALLE DEL SERCHIO o chiamare il numero unico . per tutt - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.