Sicurezza sulle strade Mille incidenti in un anno Stabile il numero delle vittime
Nel 2024, in provincia di Macerata, si sono registrati 1.002 incidenti stradali, un aumento rispetto all’anno precedente. Nonostante l’incremento di eventi, il numero di vittime rimane stabile a 14. Questi dati evidenziano la costante attenzione necessaria per migliorare la sicurezza sulle nostre strade e ridurre il rischio di incidenti.
In provincia di Macerata, nel 2024 sono stati rilevati 1.002 incidenti stradali, 35 in più rispetto al 2023, ma il numero dei morti – 14 - è rimasto invariato. Tra il 2019 e il 2024 il numero dei morti è quasi dimezzato: - 48,1%, la percentuale più elevata delle Marche. Se invece, si allunga lo sguardo al periodo 2010 – 2024, il numero delle vittime è diminuito del 39,1%, meglio di noi ha fatto solo la provincia di Ancona (-45-5%). In entrambi i casi la nostra provincia registra una diminuzione molto più elevata rispetto alla media regionale. In presenza di una tendenza al rialzo degli incidenti e dei feriti, il numero delle persone che perdono la vita a seguito di un incidente stradale continua a diminuire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Incidenti stradali, Reggio Calabria in controtendenza: meno vittime sulle strade
Leggi anche: Dove si fanno più incidenti in Italia: aumenta il numero delle vittime in autostrada
Sicurezza sulle strade. Mille incidenti in un anno. Stabile il numero delle vittime; Codice della strada: cosa è cambiato davvero dopo la riforma? | .it; Sicurezza urbana, a Taranto aumentano i morti nonostante il calo degli incidenti; Sicurezza stradale, a Roma gli incidenti non calano: le strade più pericolose nel 2025.
Sicurezza sulle strade. Mille incidenti in un anno. Stabile il numero delle vittime - La mappa della provincia realizzata sulla base dei dati dell’Istat del 2024. msn.com
Cesena, mille feriti in incidenti in due anni: in arrivo altre quattro Zone 30 - «La sicurezza stradale non si costruisce con interventi isolati, ma con una visione d’insieme». corriereromagna.it
Sicurezza stradale, nel 2022 oltre 3 mila morti e 223 mila feriti. Incidenti auto prima causa di morte per i giovani - 475 feriti, con un costo sociale pari a 17,9 miliardi, pari allo 0,9% del Pil». motori.ilmessaggero.it
For muse, he made her kneel in rain three days; blood showed their child died.He begged;she divorced
Viaggiate in #sicurezza e consultate l'elenco delle strade interessate da #obbligocatene in @regionepiemonte al link muoversinpiemonte.it/posts/obbligo-… x.com
Allagata la stazione ferroviaria di Ciampino, strade chiuse e misure di sicurezza lungo il Tevere - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.