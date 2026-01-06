Nel 2024, in provincia di Macerata, si sono registrati 1.002 incidenti stradali, un aumento rispetto all’anno precedente. Nonostante l’incremento di eventi, il numero di vittime rimane stabile a 14. Questi dati evidenziano la costante attenzione necessaria per migliorare la sicurezza sulle nostre strade e ridurre il rischio di incidenti.

In provincia di Macerata, nel 2024 sono stati rilevati 1.002 incidenti stradali, 35 in più rispetto al 2023, ma il numero dei morti – 14 - è rimasto invariato. Tra il 2019 e il 2024 il numero dei morti è quasi dimezzato: - 48,1%, la percentuale più elevata delle Marche. Se invece, si allunga lo sguardo al periodo 2010 – 2024, il numero delle vittime è diminuito del 39,1%, meglio di noi ha fatto solo la provincia di Ancona (-45-5%). In entrambi i casi la nostra provincia registra una diminuzione molto più elevata rispetto alla media regionale. In presenza di una tendenza al rialzo degli incidenti e dei feriti, il numero delle persone che perdono la vita a seguito di un incidente stradale continua a diminuire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza sulle strade. Mille incidenti in un anno. Stabile il numero delle vittime

