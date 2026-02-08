strage di sciatori ed escursionisti sulle alpi 5 i morti tra valanghe e incidenti

Quattro sciatori e un escursionista hanno perso la vita nelle ultime ore in diverse valanghe e incidenti sulle Alpi. Le valanghe si sono staccate ieri, quando il manto nevoso è diventato molto instabile a causa delle temperature in aumento, dopo le nevicate dei giorni scorsi. La speranza ora è che le ricerche tra le neve possano portare a trovare eventuali superstiti.

È drammatico il bilancio delle valanghe che si sono staccate ieri sulle montagne dell'arco alpino, il manto nevoso estremamente instabile a causa del rialzo delle temperature dopo le recenti nevicate. Cinque le vittime accertate al momento: una a Cogne, due in Trentino ed altrettante in Lombardia, dove un quinto escursionista è in gravi condizioni. Valanga anche in Valle d'Aosta, dove due scialpinisti sono usciti da soli dalla massa nevosa e stanno bene, e in Piemonte, dove uno scialpinista tedesco è stato travolto da un distacco di neve senza essere sepolto. Sono 14 in tutto gli escursionisti coinvolti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il weekend si trasforma in tragedia sulle Alpi.

Tre persone sono morte e altre sono rimaste ferite tra Lombardia e Trentino a causa di valanghe.

