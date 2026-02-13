Incidente sulla Pontina a Roma morto un motociclista di 48 anni | ancora da chiarire le cause

Un motociclista di 48 anni ha perso la vita in un incidente sulla Pontina a Roma, a causa di un tamponamento con un'auto che stava svoltando. L’incidente si è verificato all’altezza del Grande Raccordo Anulare, creando lunghe code e disagi alla viabilità. La polizia sta indagando per capire cosa abbia provocato il sinistro e se ci siano responsabilità da attribuire. Il corpo del motociclista è stato trovato riverso sull’asfalto, mentre i soccorritori hanno tentato invano di rianimarlo.

Tragico incidente sulla Pontina, dove un motociclista ha perso il controllo della moto ed è deceduto. Si tratta di un quarantottenne, di cui non è ancora stato divulgato il nome. Il veicolo viaggiava in direzione Latina a metà pomeriggio quando, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe scontrato con un'auto. Il traffico sulla Pontina è risultato intasato per diverse ore, mentre la polizia è intervenuta per i primi accertamenti e la rimozione del veicolo. Incidente sulla Pontina La Pontina è una strada spesso protagonista di drammatici incidenti. Nel caso dell'incidente avvenuto a metà pomeriggio di venerdì 13 febbraio 2026, la Pontina era stata appena imboccata dal motociclista che ha perso la vita.