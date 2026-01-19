Grave infortunio sul lavoro operaio cade da un' impalcatura | trasportato d' urgenza in ospedale

Un grave infortunio si è verificato questa mattina a Ravenna, presso la sede della Rosetti Marino in via del Marchesato a Marina di Ravenna. Un operaio è caduto da un’impalcatura e è stato trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente è sotto indagine per chiarire le cause e garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

Si conta purtroppo un nuovo infortunio sul lavoro a Ravenna. Tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì, nella sede della Rosetti Marino in via del Marchesato a Marina di Ravenna. Stando alle prime informazioni la vittima sarebbe un operaio egiziano di circa 30 anni. Le cause.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

