Grave infortunio sul lavoro operaio cade da un' impalcatura | trasportato d' urgenza in ospedale
Un grave infortunio si è verificato questa mattina a Ravenna, presso la sede della Rosetti Marino in via del Marchesato a Marina di Ravenna. Un operaio è caduto da un’impalcatura e è stato trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente è sotto indagine per chiarire le cause e garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
Si conta purtroppo un nuovo infortunio sul lavoro a Ravenna. Tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì, nella sede della Rosetti Marino in via del Marchesato a Marina di Ravenna. Stando alle prime informazioni la vittima sarebbe un operaio egiziano di circa 30 anni. Le cause.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Incidente sul lavoro al Policlinico, operaio sessantenne cade dal terzo piano di un'impalcatura: è grave
Leggi anche: Terribile incidente sul lavoro a Roma, operaio precipita per 10 metri da un ponteggio: trasportato in ospedale, è grave
Operaio schiacciato tra muro e camion con gru: grave infortunio in un cantiere a Cupra - Soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco, è stato trasportato in ospedale in codice rosso ... lanuovariviera.it
Villacidro, Sardegna: 27enne cade da 3 metri
#Udinese in apprensione per #Piotrowski: si teme un grave infortunio al ginocchio - facebook.com facebook
Giovanni Franzoni conquista la prima vittoria in Coppa del Mondo nel SuperG di Wengen, sulla pista dove tre anni fa subì un grave infortunio x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.