Zimone incidente sul lavoro | operaio precipita da ponteggio durante posa fibra Fratture indagini in corso

Un operaio di circa 45 anni, residente a Torino, è caduto da un ponteggio durante i lavori per la posa della fibra ottica a Zimone, in provincia di Biella, e ha riportato gravi fratture. L’incidente è avvenuto giovedì mattina mentre l’uomo si trovava a circa tre metri di altezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente.

Zimone, caduta da un ponteggio: operaio ferito grave durante i lavori per la fibra. Un operaio di circa 45 anni, residente a Torino, è precipitato giovedì mattina da un'altezza di tre metri mentre lavorava all'installazione della fibra ottica a Zimone, in provincia di Biella. L'uomo ha riportato la frattura di tibia e perone ed è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale degli Infermi di Ponderano. Le autorità hanno avviato un'indagine per accertare le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità. Dinamica dell'incidente e soccorsi. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando i soccorritori sono stati chiamati per un infortunio sul lavoro.