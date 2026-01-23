Incidente a Torino Lingotto | auto si ribalta in carreggiata traffico congestionato

Oggi, venerdì 23 gennaio 2026, si è verificato un incidente nel quartiere Lingotto di Torino, all’incrocio tra via Pio VII e via Passo Buole. Un’auto si è ribaltata in carreggiata, causando disagi al traffico. La situazione ha portato a congestioni nella zona, con i servizi di emergenza sul posto per gestire l’accaduto e garantire la sicurezza.

Un incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, all'incrocio tra via Pio VII e via Passo Buole a Torino. Un minivan che viaggiava in direzione del centro cittadino si è improvvisamente ribaltato in carreggiata senza urtare altri veicoli. Il conducente è rimasto.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

