Incidente SP66 | 20enne ferita soccorsi rapidi a Reggio

Venerdì 13 marzo 2026, nelle prime ore del mattino, un incidente si è verificato sulla strada provinciale 66 tra Arceto e Casalgrande, coinvolgendo un'auto e causando il ferimento di una giovane di 20 anni. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente, dove hanno prestato assistenza alla donna. La dinamica dell’incidente e le condizioni della ferita sono ancora da chiarire.

Nelle prime ore del mattino di venerdì 13 marzo 2026, la strada provinciale 66 che collega Arceto e Casalgrande è stata teatro di un sinistro stradale. Una giovane donna di vent’anni ha perso il controllo del veicolo, finendo ferita ma non in modo grave. L’incidente si è verificato alle 5:45 nella provincia di Reggio Emilia, richiedendo l’intervento coordinato dei soccorritori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco per garantire la sicurezza della scena. La vittima è stata trasferita presso l’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. La risposta operativa delle istituzioni locali. L’efficienza dell’intervento emergere chiaramente dalla sequenza degli eventi registrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incidente SP66: 20enne ferita, soccorsi rapidi a Reggio Articoli correlati Ferita grave in incidente stradale sulla strada che circonda Pescara, intervento dei soccorsi in zona residenzialeUna giovane donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla variante di Pescara, in un tratto di... Leggi anche: Donna ferita in un incidente a Busto Arsizio: gravemente ferita ma stabile