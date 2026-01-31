Ferita grave in incidente stradale sulla strada che circonda Pescara intervento dei soccorsi in zona residenziale
Questa sera sulla variante di Pescara, una giovane donna è rimasta gravemente ferita in un incidente che si è verificato in una zona residenziale. I soccorsi sono intervenuti subito, portando l’auto coinvolta fuori dalla carreggiata e soccorrendo la vittima. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre si cerca di chiarire le cause dello scontro.
Una giovane donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla variante di Pescara, in un tratto di strada che attraversa un’area prevalentemente residenziale. L’auto, una vettura di piccole dimensioni, ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail metallico in corrispondenza di un tratto curvilineo della strada. L’impatto è stato violento, con la vettura che ha subito danni rilevanti al paraurti anteriore e al tetto, mentre il veicolo è stato spostato lateralmente lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: ambulanza, elisoccorso e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
