Questa sera sulla variante di Pescara, una giovane donna è rimasta gravemente ferita in un incidente che si è verificato in una zona residenziale. I soccorsi sono intervenuti subito, portando l’auto coinvolta fuori dalla carreggiata e soccorrendo la vittima. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre si cerca di chiarire le cause dello scontro.

Una giovane donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla variante di Pescara, in un tratto di strada che attraversa un’area prevalentemente residenziale. L’auto, una vettura di piccole dimensioni, ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail metallico in corrispondenza di un tratto curvilineo della strada. L’impatto è stato violento, con la vettura che ha subito danni rilevanti al paraurti anteriore e al tetto, mentre il veicolo è stato spostato lateralmente lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: ambulanza, elisoccorso e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferita grave in incidente stradale sulla strada che circonda Pescara, intervento dei soccorsi in zona residenziale

Approfondimenti su Pescara Incidente

Un incidente sulla Statale 693 tra Cagnano Varano e San Nicandro Garganico ha coinvolto un furgone che è uscito dalla strada.

Nelle prime ore della sera, si è verificato un grave incidente stradale con due auto coinvolte, risultate gravemente danneggiate.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pescara Incidente

Argomenti discussi: Grave incidente d’auto. Coppia rimasta ferita; Incidente fra tre auto, una persona ferita e code; Schianto sull’autostrada del Brennero a Chiusa: una persona gravemente ferita; Pianella, auto finisce fuori strada a Cerratina: grave un 25enne.

Incidente mortale nel Cuneese tra Savigliano e Vottignasco: due vittime e tre feritiGrave schianto nel primo pomeriggio in strada Sanità, traffico bloccato e rilievi in corso per chiarire la dinamica ... giornalelavoce.it

Cuneo, tragico schianto tra veicoli: 2 morti e 3 feriti nell’incidente stradale a SaviglianoL'incidente mortale nel primo pomeriggio di giovedì lungo la strada Sanità che da Savigliano conduce verso Vottignasco, nel Cuneese ... fanpage.it

Tajani, Mirabelli: “Sgombero del Leoncavallo anticipato fu grave ferita istituzionale a città. Governo reticente” x.com

Cronaca. Pergola (PU), anziana grave per una ferita alla testa: badante moldava accusata di tentato omicidio - facebook.com facebook